Україна може відновити роботу аміакопроводу в Одесу — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна може відновити роботу аміакопроводу в Одесу.

«Якби ви запитали мене, чи можемо ми відновити цю роботу, то ми розуміємо, що так, якщо це буде потрібно…», — сказав він у вівторок на пресконференції в Києві.

5 червня в Куп’янському районі Харківської області внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено трубопровід із аміаком, сталася його розгерметизація, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За словами Зеленського, «всі думають, що робити з аміаком, а потім просто що-небудь прилетіло з Росії і все».

Водночас він наголосив, що «точка входу аміакопроводу розташована на території, де перебуває ворог». «Ми розуміємо, що це наслідки війни», — сказав він.