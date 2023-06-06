Шольц назвав підрив Каховської ГЕС «новим виміром» війни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав підрив Каховської ГЕС «новим виміром» війни РФ проти України.

Як пише «Європейська правда», про це він заявив на форумі у Берліні, повідомляє WDR.

За словами Шольца, підрив ГЕС «вписується в те, як Путін веде цю війну».

Водночас, як зазначається, канцлер уникнув прямого покладання відповідальності за підрив на Росію, але вказав, що є ознаки російської причетності.

Шольц додав, що Росія завжди атакує цивільні об’єкти – міста, села, лікарні, школи, об’єкти інфраструктури.

«Ось чому так важливо, щоб ми підтримали Україну – фінансово, але також і поставками зброї», – підкреслив він.

Вранці 6 червня Оперативне командування «Південь» повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.