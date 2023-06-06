Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав підрив Каховської ГЕС «новим виміром» війни РФ проти України.
Як пише «Європейська правда», про це він заявив на форумі у Берліні, повідомляє WDR.
За словами Шольца, підрив ГЕС «вписується в те, як Путін веде цю війну».
Водночас, як зазначається, канцлер уникнув прямого покладання відповідальності за підрив на Росію, але вказав, що є ознаки російської причетності.
Шольц додав, що Росія завжди атакує цивільні об’єкти – міста, села, лікарні, школи, об’єкти інфраструктури.
«Ось чому так важливо, щоб ми підтримали Україну – фінансово, але також і поставками зброї», – підкреслив він.
Вранці 6 червня Оперативне командування «Південь» повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.
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