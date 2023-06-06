МАГАТЕ не бачить безпосередньої загрози Запорізькій АЕС через підрив Каховської ГЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило у вівторок, що його експерти «уважно стежать за ситуацією» і що на Запорізькій атомній електростанції немає «безпосереднього ризику для ядерної безпеки» після руйнування Каховської ГЕС.

Про це, пише «Європейська правда», йдеться у повідомленні МАГАТЕ у Twitter.

«МАГАТЕ в курсі повідомлень про руйнування на українській Каховській греблі; експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС уважно стежать за ситуацією; безпосередньої загрози ядерній безпеці на станції немає», – йдеться у повідомленні.

Вранці 6 червня Оперативне командування «Південь» повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

За словами Прокудіна, через п’ять годин вода досягне критичного рівня.