Кулеба: Украина имеет достаточно оружия для начала контрнаступления

«Украина имеет достаточно оружия для начала контрнаступления и эта операция принесет стране победу над Россией, необходимую для вступления в НАТО», – заявил в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству Reuters.

Членство в НАТО, по мнению Кулебы, вероятно будет возможно для Украины только после окончания активных боевых действий.

Украина уже несколько месяцев говорит о предстоящем контрнаступлении с целью вернуть оккупированные Россией территории, используя танки, бронемашины и артиллерию, предоставленные западными союзниками.

Кулеба не ответил на вопрос, началось ли контрнаступление, но сказал, что главное «главное – не то, когда оно началось, а то, что оно закончится победой Украины».

По словам главы украинского МИДа, вступление в НАТО является для Украины следующей большой целью после того, как западные союзники согласились начать обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16.

«Мы[уже] разблокировали [поставки] всего оружия… Не осталось ничего серьезного, за что нужно было бы бороться, – сказал Кулеба. – Членство в НАТО не может остановить эту войну, но членство в НАТО остановит дальнейшие войны. Поэтому лучший способ обеспечить безопасность в регионе – прийти к тому моменту, когда Украина станет членом НАТО».