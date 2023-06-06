Госдепартамент выразил скептицизм по поводу объявления России государством-спонсором терроризма

Госдепартамент США выразил сомнения по поводу того, что объявление России государством-спонсором терроризма, как предлагают некоторые члены Конгресса, является наиболее эффективным способом противодействия Москве.

«Мы не считаем, что это самый эффективный механизм привлечения России к ответственности и, на самом деле, это может привести к контрпродуктивным побочным последствиям для наших возможностей поставлять в регион гуманитарную помощь», – заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

«Но я хочу сказать, что мы продолжаем привлекать Россию к ответственности – через ряд других шагов, – сказал он. – Они начались еще до того, как Россия вторглась в Украину, с наших поставок оружия в Украину. Их продолжением стали санкции и меры экспортного контроля, которые ввели мы и которые ввели наши союзники и партнеры».

Миллер указал на поставки американских систем вооружений в Украину.

«Мы будем и дальше изучать все возможности для привлечения России к ответственности за ее действия, но самым важным из них является продолжение поддержки наших украинских партнеров, чтобы они могли дать отпор российским силам, вторгшимся в их страну», – заявил Миллер.