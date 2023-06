Госдепартамент выразил скептицизм по поводу объявления России государством-спонсором терроризма У ЄС звинуватили Росію у підриві Каховської ГЕС » Австралія готова передати Україні винищувачі, які планували утилізувати Австралія обговорює зі Сполученими Штатами можливість передати Україні винищувачі F/A-18 Hornets. Про це, посилаючись на свої джерела, пише The Australian Financial Review. Як зазначається, США не заперечують проти передачі літаків. При цьому умовою передачі є використання винищувачів виключно у повітряному просторі України. Королівські ВПС Австралії планували утилізувати 41 винищувач F/A-18 Hornets. Їх планувалося або відправити в утиль, або продати для використання як навчальні літаки. При цьому невідомо, чи всі ці літаки придатні до подальшої експлуатації. Джерело The Australian Financial Review визнає, що частина літаків годиться лише для розбору деталей.