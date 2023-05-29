Особенности и свойства монокальция фосфата кормового Сили оборони за добу знищили 430 російських військових та 61 безпілотник » “Всі 100% влучні ураження по цілях”: Резніков розповів про ефективність далекобійних ракет Storm Shadow Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що застосування українськими військовими далекобійних ракет Storm Shadow показало стовідсоткову ефективність. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону. “Зі всієї кількості пусків Storm Shadow, які відбулися, всі 100% влучні ураження по цілях, визначених Генеральним штабом. 100 на 100, абсолютно результативно”, – зазначив він. Крім того, Резніков додав, що під час візиту на минулому тижні міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса до Києва, який приїжджав перед Рамштайном, йому представили двох пілотів нашого авіаційного підрозділу, які застосовували ці ракети проти ворога. Зазначає% Comments are closed.