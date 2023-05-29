В районі Бердянська щонайменше 5 влучань ЗСУ по позиціях окупантів – адміністрація

В окупованому Бердянську у неділю вдень лунали вибухи, у громаді зафіксовані влучання Сил оборони по позиціях росіян — Бердянська міська військова адміністрація, місцевий телеграм-канал «Бердянськ сьогодні»

Бердянська МВА: «Ще мінімум 5 влучань від ЗСУ по росіянських позиціях у Бердянській громаді!

Російське ППО вчергове показало свою неефективність. Радіємо разом з вами і чекаємо на подробиці та офіційне підтвердження від Генштабу».

За даними «Бердянськ сьогодні», «було дуже гучно у селі Андрівка, підіймається стовб диму».

Також було гучно три рази у селі Новотроїцьке.

Поряд з Бердянськом також здіймався стовп диму. Бердянці повідомляли, що звуки вибухів лунали з території аеропорту.