Україна планує ввести санкції проти Ірану на 50 років: що вони передбачають

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді схвалити рішення про запровадження санкцій проти Ірану на 50 років.

Про це йдеться у тексті постанови.

Відповідно до українського законодавства, рішення про санкції щодо іноземної держави приймається Радою національної безпеки та оборони (РНБО), вводиться в дію указом президента України та затверджується після його видання Радою протягом 48 годин.

У проєкті постанови сказано, що РНБО ухвалила рішення щодо антиіранських санкцій 27 травня на підставі пропозицій Кабінету Міністрів, надісланих наприкінці квітня. Того ж дня Зеленський підтримав його своїм указом.

“Застосувати строком на 50 років секторальні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до Ісламської республіки Іран”, – йдеться у документі.

Санкції передбачають:

заборону торгівлі з Іраном товарами військового призначення та подвійного використання;

припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезення іранцями цих товарів територією України;

зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань перед резидентами Ірану за вищевказаними операціями;

запобігання виведенню капіталів іранцями за межі України;

заборону передачі іранцям технологій та прав на об’єкти інтелектуальної власності;

заборону інвестицій в Іран;

зупинення обслуговування електронних платежів (переказів, здійснення розрахунків і видачі готівки), емітованих резидентами Ірану;

заборону реєстрації міжнародних платіжних систем, пов’язаних з Іраном тощо.

Зазначається, що санкції набудуть чинності з дня прийняття Радою постанови.