Україна планує ввести санкції проти Ірану на 50 років: що вони передбачають

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді схвалити рішення про запровадження санкцій проти Ірану на 50 років.
Про це йдеться у тексті постанови.
Відповідно до українського законодавства, рішення про санкції щодо іноземної держави приймається Радою національної безпеки та оборони (РНБО), вводиться в дію указом президента України та затверджується після його видання Радою протягом 48 годин.
У проєкті постанови сказано, що РНБО ухвалила рішення щодо антиіранських санкцій 27 травня на підставі пропозицій Кабінету Міністрів, надісланих наприкінці квітня. Того ж дня Зеленський підтримав його своїм указом.
“Застосувати строком на 50 років секторальні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до Ісламської республіки Іран”, – йдеться у документі.
Санкції передбачають:
- заборону торгівлі з Іраном товарами військового призначення та подвійного використання;
- припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезення іранцями цих товарів територією України;
- зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань перед резидентами Ірану за вищевказаними операціями;
- запобігання виведенню капіталів іранцями за межі України;
- заборону передачі іранцям технологій та прав на об’єкти інтелектуальної власності;
- заборону інвестицій в Іран;
- зупинення обслуговування електронних платежів (переказів, здійснення розрахунків і видачі готівки), емітованих резидентами Ірану;
- заборону реєстрації міжнародних платіжних систем, пов’язаних з Іраном тощо.
Зазначається, що санкції набудуть чинності з дня прийняття Радою постанови.
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