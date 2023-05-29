“Всі 100% влучні ураження по цілях”: Резніков розповів про ефективність далекобійних ракет Storm Shadow В районі Бердянська щонайменше 5 влучань ЗСУ по позиціях окупантів – адміністрація » Сили оборони за добу знищили 430 російських військових та 61 безпілотник З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 207 030 військових загиблими та понад 3 тис. безпілотників Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.23 орієнтовно склали: Особового складу ‒ близько 207 030 (+430 за добу) осіб ліквідовано

Танків ‒ 3801 (+4) одиниці

Бойових броньованих машин ‒ 7467 (+11)

Артилерійських систем – 3435 (+10)

РСЗВ – 575 (+1)

Засоби ППО ‒ 331 (+2)

Літаків – 313 (+0)

Гелікоптерів – 298 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3054 (+61)

Крилаті ракети ‒ 1056

Кораблі /катери ‒ 18 (+0)

Автомобільної техніки та автоцистерн – 6207 (+15)

Спеціальна техніка ‒ 453 (+2)