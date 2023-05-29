Лукашенко запросив Казахстан вступити в “Союзну державу”, щоб мати “спільну ядерну зброю на всіх”

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко запросив Казахстан вступити в “Союзну державу”, щоб мати “спільну ядерну зброю на всіх”.

Про це повідомляє видання The Moskow Times.

Варто нагадати, що раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на форумі в Москві розкритикував економічний союз з Росією (ЄАЕС) через зближення РФ і Білорусі. Блок, за його словами, розвалився на дві частини, де одна сторона – це Росія і Білорусь, а друга – всі інші країни.

“Я перепрошую, навіть ядерна зброя – одна на двох зараз”, – зазначив Токаєв.

У відповідь на це Лукашенко порадив Казахстану і всім іншим державам ЄАЕС вступати в “Союзну державу”, щоб була одна “ядерна зброя на всіх”.

“Якщо хтось переживає – ну, не думаю, що Касим-Жомарт Токаєв переживає з цього приводу, але якщо раптом – то ніхто не буде проти, щоб у Казахстану та інших країн були такі самі тісні стосунки, як у нас із Російською Федерацією. А це дуже просто: у союз Білорусь-Росія треба вступати – і все, і буде ядерна зброя на всіх”, – заявив Лукашенко.