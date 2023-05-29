ISW: Пригожин підриває режим Путіна, ймовірно, через неотриману нагороду «за захоплення Бахмута»

Про це інформують фахівці Інституту вивчення війни (ISW).

В огляді вказують, що Пригожин, схоже, знову опосередковано підірвав авторитет і режим президента Росії Володимира Путіна, заявивши про заборону російськими державними ЗМІ будь-яких дискусій про сили Вагнера.

Він сказав, що неназвані російські чиновники лише виграють від такої цензури найближчим часом, від 1 до 3 місяців, перш ніж «народ почне чинити опір і ненавидіти бюрократів».

Додається, що за його словами, російські чиновники змогли б насолоджуватися своєю історичною здатністю цензурувати російське суспільство, якби Росія не почала війну в Україні.

Потім Пригожин помітно перевів дискусію з розмови про неназваних російських чиновників на пряме звернення до однієї людини.

Експерти зазначають, що коментарі Пригожина, ймовірно, спрямовані на Путіна, якого російські державні ЗМІ зазвичай зображують як лідера, який «щохвилини опікується невеликими інфраструктурними проєктами та життям простих росіян».

Окрім цього, у звіті припускають: можливо, Пригожин робить нападки на Путіна за те, що російський диктатор не виплатив йому обіцяну винагороду «за захоплення Бахмута».

Так, у ніч з 27 на 28 травня російські війська здійснили найбільший з початку війни удар з використанням безпілотників Shahed-131/136 по Україні.

За оцінкою Інституту, те, що Росія спрямовує повітряні боєприпаси на Київ, а не на інфраструктурні чи військові об’єкти, обмежує здатність цієї російської повітряної кампанії суттєво послабити українські наступальні можливості для майбутнього контрнаступу.

Експерти зауважують, що Пригожин заявив, що російська операція в Бахмуті може продовжитися до 5 червня. Він повідомив 28 травня, що виведення військ ПВК з міста може зайняти ще кілька днів, оскільки Вагнера не зможе передати всю техніку в належному стані до 1 червня.

Також фахівці вказують: темпи російських операцій навколо Бахмута залишаються помітно низькими.

За попередньою оцінкою, зниження темпів російських наступальних операцій в районі Бахмута, ймовірно, дає українським силам у цьому районі ініціативу розпочати новий раунд операцій навколо міста, якщо вони цього захочуть.