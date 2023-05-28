У Бєлгородській області російська влада втекла з кількох селищ

У Бєлгородській області РФ, де залишаються загони «Російського добровольчого корпусу» (РДК) та легіону «Свобода Росії» (ЛСБ), низка населених пунктів уже не контролюються Кремлем.

Про це заявив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, на території Бєлгородської області повстання продовжується і набирає обертів та масштабів. Деякі селища, розташовані неподалік кордону з Україною, російська влада вже полишила.

При цьому в ГУР не уточнили, про які саме населені пункти йдеться.

«Є кілька селищ на прикордонні, з яких фактично пішла рашистська влада. У принципі там зараз немає влади жодної», — сказав Юсов.

Він додав, що представники повстанців та руху опору «зараз активно діють, у тому числі й у столичному регіоні».

В українській розвідці додають, що поки що серйозних зіткнень і боїв російських повстанців у Бєлгородській області та регулярними військами немає, і його «ми побачимо пізніше», оскільки російський диктатор Володимир Путін поки що тримає основні сили ВР РФ в Україні як окупаційний контингент.

Юсов додав, що операція РДК та ЛСР показали всьому світу, що «король голий», кремлівський режим виснажений і не може організувати захист своїх кордонів, а тим часом «повстання тільки набирає обертів та масштабів»

22 травня представники легіону «Свобода Росії» та «Російського добровольчого корпусу», які борються на боці України, повідомили про початок операції в Бєлгородській області РФ з метою «боротьби за свободу від путінської влади» та створення демілітаризованої зони біля кордону з Україною.

Як проінформували в ГУР, операцію проводять виключно громадяни РФ.

Тоді місцева влада оголосила режим контртерористичної операції, але вже наступного дня його скасували, хоча РДК і ЛСР не вийшли з території регіону.