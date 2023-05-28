The Times: Розвідку України бояться західні країни

Українське Головне управління розвідки має окрему війну з російським Головним розвідуправлінням. Нині амбіції ГУР можуть інколи навіть лякати західні країни.

Про це пише The Times.

Кирила Буданова у британській розвідці називають амбітним та творчим керівником, як і весь ГУР. У злитих документах Пентагону навіть йдеться про те, що ЦРУ стримують Україну від зухвалих операцій проти РФ.

Зазначається, що російська розвідка мала свої тріумфи та катастрофи. У 2014 році саме ГРУ відігравало ключову роль в анексії українського Криму. Це сталося завдяки призначенню Ігоря Сергунова на пост начальника ГРУ. Проте з початком повномасштабного вторгнення лідери російської розвідки вчинили так само неправильно, як і решта збройних сил РФ.

СБУ змогла нейтралізувати агентурну мережу окупантів, а спецпідрозділи ГРУ зазнали величезних втрат, бо їх використовували як піхоту. Тому український ГУР став відомим. Генерал-майор Кирило Буданов, схоже, отримав дозвіл на дії з боку Зеленського.

«Буданов має репутацію ефективного та творчого військового. Так само у виданні характеризують всю військову розвідку України. Офіцери вербують росіян у мережі, блокують їхні банківські рахунки, бо не має розгалуженої мережі агентів на території РФ», – пишуть журналісти.

Британський офіцер розвідки сказав журналістам, що ГУР – це «Український Моссад». Оперативники виконують найамбітніші операції, наприклад, атаки безпілотників на РФ або диверсії на залізниці. У виданні не виключають, що за атакою БПЛА на Кремль стоять українські агенти. Ймовірно, за цим стоїть батальйон «Братство».

Зростання амбіцій української розвідки тривожить західні країни, хоча вони й поважають їхній професіоналізм. У звітах розвідки США, які виклали в мережу, зазначається, що ЦРУ намагалося стримати Буданова від деяких атак на РФ. Непідтверджені звіти також мають інформацію, що Молдова просить у Штатів застерегти українців від спроб діяти в Придністровʼї.

«Зараз ГУР залишається в авангарді українських зусиль зробити війну якомога болючішою для Кремля. І з кожним успіхом зірка Буданова підіймається все вище. Шеф розвідки далеко вийшов із тіні», – підсумовують журналісти.