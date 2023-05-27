Русская любовница Билла Гейтса вероятно связана с агентами ФСБ — расследование

Две молодые женщины стремительно идут по улице Нью-Йорка, едва замедляя шаг, чтобы улыбнуться в камеру. Одна из них немного нечеткая, но ее лицо — и лицо ее подруги — узнаваемы. И пугающе узнаваемы.

Строительный русоволосый человек справа — российская бриджистка Мила Антонова, женщина, которую на этой неделе обвинили в том, что она была бывшей возлюбленной миллиардера и сооснователя Microsoft Билла Гейтса, а также связанной с покойным финансистом и признанным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Что делает эту фотографию сенсационной, так это присутствие рыжеволосой женщины слева. Она не кто иная, как печально известный московский шпион Анна Чапман.

На прошлой неделе, в ходе эксклюзивного расследования газеты Daily Mail, была обнаружена потенциально тревожная и необъяснимая связь между бывшей «любовницей» Гейтса из России и агенткой Кремля, Чапман.

Хотя нет никаких доказательств противоправных действий со стороны Антоновой, эта связь вызывает серьезные вопросы как к Гейтсу, так и, конечно, к самой российской жительнице, проживающей в Калифорнии.

Несмотря на многократные попытки на этой неделе, до сих пор неизвестно, имел ли 67-летний босс Microsoft какое-либо представление о возможной связи между Антоновой и Чапман, дочерью бывшего сотрудника КГБ.

На прошлой неделе, однако, пресс-секретарь Гейтса признала, что педофил Эпштейн, который известен своей склонностью к завязыванию дружеских отношений с богатыми людьми, чтобы злоупотреблять ими, «неудачно попытался использовать прошлые отношения» для шантажа бизнес-магната и заставить его подчиниться.

Во время их коротких «отношений» с Антоновой, которая почти на 30 лет моложе него, Гейтс все еще был женат на своей бывшей жене Мелинде и был отцом троих детей.

Зарегистрированный сексуальный преступник Эпштейн хотел, чтобы Гейтс стал «якорным донором» в многомиллиардном глобальном благотворительном фонде, который он планировал создать, чтобы замаскировать свою грязную личную жизнь и увеличить свое влияние.

Пара встретилась более полудюжины раз, и Гейтс однажды полетел на частном самолете Эпштейна, известном как «Лолита Экспресс». Он заявил, что сожалеет о встречах с позорным миллиардером и финансистом, который якобы покончил с собой в тюрьме в 2019 году, находясь в ожидании суда по обвинениям в торговле людьми.

Пресс-секретарь Гейтса настаивает на том, что любые встречи были «исключительно благотворительного характера». Гейтс в конечном итоге отказался присоединиться к благотворительному фонду Эпштейна, и проект не состоялся.

Тем не менее, вопрос остается: если Эпштейн знал о предполагаемом романе — и позже убедился, что Гейтс знает, что он знает — знал ли он также о явных связях Антоновой с Чапман?

Безусловно, отношения между Гейтсом, одним из самых влиятельных бизнесменов на планете, и женщиной, у которой, по-видимому, есть связи с ФСБ не исключаются.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12128919/Bill-Gatess-younger-Russian-lover-links-notorious-Kremlin-spy-Anna-Chapman.html