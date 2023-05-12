У Мелітополі колаборанти інсценують замахи на себе

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у етері Еспресо.

«Вороги стали інсценувати вибухи та напади на колаборантів. Учора (11 травня, — ред.) вони інсценували вибух у гауляйтера з РФ, який обійняв посаду «голови суду»», — наголосив він.

За словами Івана Федорова, причина інсценувань полягає в тому, що вони не можуть пояснити постійну ліквдацію загарбників і колаборантів на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Мелітополі.

«Вони вирішили робити інсценування, у яких ніхто не страждатиме, і за декілька годин начебто ловити партизанів. Такий театр абсурду вони розіграють у нашому тимчасово окупованому місті», — зауважив мер.