окупованому Маріуполі розбили погруддя Володимира Леніна, яке встановили росіяни після захоплення міста — пресслужба Маріупольської міської ради
Йдеться про погруддя російського вождя, встановлене на алеї Міського саду на початку 2023 року.
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У Маріуполі розбили погруддя Леніна, яке встановили окупанти
окупованому Маріуполі розбили погруддя Володимира Леніна, яке встановили росіяни після захоплення міста — пресслужба Маріупольської міської ради
Йдеться про погруддя російського вождя, встановлене на алеї Міського саду на початку 2023 року.
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