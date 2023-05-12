У Литві запропонували перейменувати Калінінград і область

Два депутати Сейму Литви звернулися до Державної комісії литовської мови (VLKK) щодо заміни назв Калінінградської області та міста Калінінград на Каралючюс.
Про це пише видання Kauno Diena.
На думку депутатів-консерваторів Вілюса Семешка та Пауле Кузьміцкене, нинішня назва належить до російського наративу і виникла під час агресивних дій Радянського Союзу під час Другої світової війни.
«Область Радянського Союзу була названа на честь старого революціонера-більшовика Михайла Калініна. Після смерті Калініна кілька міст були перейменовані на його честь. Одне з них – тоді Кенігсберг, нині Калінінград – зберегло цю назву досі», — акцентували політики.
На їхню думку, в умовах війни в Україні необхідно переглянути назви, відмовитися від використання чужих для литовської мови назв.
«Давно пора відмовитися від радянської спадщини й не забруднювати чужомовними термінами нашу державну мову. Ми солідарні з нашими сусідами-поляками й запрошуємо вас не використовувати нав’язані нам штучні назви в литовській мові», – сказав Семешка.
Нагадаємо, У Польщі офіційно змінили назви Калінінграда та Калінінградської області. Комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі на своєму засіданні 12 квітня вирішила, що для міста з російською назвою Калінінград рекомендують уживати лише польську назву Крулевець. Назву Калінінград у польській мові використовувати не варто.
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