Танки Abrams передадуть Україні на початку осені

«Ми робимо все можливе, щоб пришвидшити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені.

Ми перемістили кілька танків на тренувальний полігон, щоб українці почали навчання. До того часу, коли навчання завершаться, танки будуть доступні для використання».

За словами глави Пентагону, терміни доставки Abrams пояснюються тим, що американські військові не лише відправляють їх в Україну і готують українських військових для роботи на них, але й створюють інфраструктуру, яка буде підтримувати роботу танків, які є новою технікою для українців.

«Ця техніка суттєво відрізняється, зокрема, за рахунок турбінного двигуна та інших достатньо складних систем. Але ми намагаємось якнайшвидше передати цю техніку українцям. Вони точно матимуть усе в наявності до початку осені», – додав Остін.