США обеспокоены фактом погрузки оружия на российское судно в одном из портов ЮАР

США выразили серьезную озабоченность в связи с появлением российского грузового судна, находящегося под санкциями, в южноафриканском военно-морском порту в декабре прошлого года и высказали эту озабоченность ряду южноафриканских официальных лиц.

Об этом в четверг сообщил журналистам представитель Госдепартамента Ведант Пател.

Ранее в тот же день посол США в Южной Африке заявил, что он уверен в том, что, находясь в Саймонс-Тауне между 6 и 8 декабря 2022 года, российское судно осуществило погрузку оружия, что является возможным нарушением нейтралитета, который Претория объявила в связи с войной, развязанной Россией против Украины.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса не подтвердил и не опроверг факт поставок. По его словам, руководство страны изучает этот вопрос. Рамафоса заявил об этом, когда один из лидеров оппозиции задал ему соответствующий вопрос на заседании парламента.

Посол США в ЮАР Рубен Бригети на брифинге в четверг сообщил местным журналистам, что, как уверены в Вашингтоне, российское судно в декабре загрузило в ЮАР оружие и боеприпасы.

«Среди того, что мы отметили, была появление российского грузового судна LADY R в Саймонс-Тауне между 6 и 8 декабря 2022 года, которое, как мы уверены, загрузило оружие и боеприпасы… когда возвращалось в Россию», – сказал Бригети, охарактеризовав это как действия, «непохожие на действия нейтральной страны».

Вашингтон неоднократно предостерегал страны от оказания материальной поддержки России, предупреждая, что те, кто это делает, могут быть лишены доступа к важнейшим мировым рынкам.

Высказывания Бригети прозвучали после того, как США посетила высокопоставленная южноафриканская делегация. Визит состоялся после того, как Вашингтон выразил озабоченность по поводу отношений ЮАР с Россией.

«Этот вопрос изучается, и со временем у нас появится, что сообщить», – сказал Рамафоса, выступая в парламенте.