Спецпредставник Китаю у справах Євразії відвідає Україну та Росію

Спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну наступного тижня з метою “сприяння мирним переговорам”.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Міністерство закордонних справ Китаю

Поїздка спецпредставника розпочнеться 15 травня – він відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію.

Речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь під час брифінгу для преси заявив, що “візит китайських представників до відповідних країн є ще одним проявом прихильності Китаю переконувати і сприяти переговорам, повністю демонструючи, що Китай твердо стоїть на боці миру”.

Раніше Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель висловив переконання в тому, що Китай, попри те, що є важливим партнером для ЄС, змарнував можливість виступити у ролі посередника між Україною та Росією.