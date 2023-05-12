Польський сенат ухвалив резолюцію про вступ України в НАТО

Про це інформує Польське радіо.

Польські сенатори підтримали резолюцію одноголосно.

«Після року жахливої ​​війни ми знаємо, що Україна, протистоячи Росії, захищає Європу і є ключовою ланкою, що захищає континент від агресії зі Сходу», — ідеться в документі.

У резолюції також зазначили, що Україна сьогодні має найсильнішу армію на континенті із надзвичайним бойовим досвідом. Також наголосили, що вона швидко переозброюється технікою Альянсу та «використовує оперативне мистецтво та тактику, що розроблялася десятиліттями серед західних союзників».

«Захисникам потрібна реальна підтримка через тіснішу політичну та військову співпрацю з країнами НАТО», — наголосили в резолюції.

Також у документі зазначають, що під час липневого саміту НАТО у Вільнюсі Україна має отримати набагато більше, ніж у попередніх заявах про політику відкритих дверей. Так, на думку сенаторів, цей саміт має стати важливим етапом підготовки України до повноправного членства в Альянсі. Також сенатори вважають, що вступ України до НАТО має бути політичним рішенням, і закликають застосувати до неї такі самі процедури, як і до Фінляндії зі Швецією.

Крім того, польський сенат нагадав, що Росія представляє вторгнення в Україну як захист від НАТО.

«Якщо Росія переможе Україну, вона не зупиниться на її західному кордоні. Альянс визначив цю загрозу під час минулорічного саміту НАТО в Мадриді. Польща, Литва, Латвія та Естонія правильно оцінили російську загрозу. Більшість європейських столиць лише зараз погоджуються з нами», — наголосили в резолюції.

Також у резолюції висловили підтримку вимогам країн, які межують із РФ, щодо міцних гарантій безпеки для України. Підтримали також і вимоги щодо «показу шляху до її членства разом зі зміцненням політичних зв’язків між НАТО та Києвом».