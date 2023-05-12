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На саміті НАТО у Вільнюсі обговорюватимуть можливість членства України в Альянсі

Про це він сказав під час візиту до Португалії.

Науседа обговорив із прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою підготовку до липневого саміту НАТО у Вільнюсі, питання безпеки та оборони, санкції ЄС проти Росії.

Говорячи про підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі, Науседа підкреслив, що це буде історична можливість ухвалити ключові рішення для безпеки Альянсу.

«Важливо домовитися про збільшення видатків на оборону, зміцнення протиракетної та протиповітряної оборони, а також надіслати потужний меседж щодо співпраці України з НАТО та її членства в євроатлантичній архітектурі безпеки», – сказав президент Литви.

Він зазначив, що необхідно також посилювати співпрацю у боротьбі з російською пропагандою та дезінформацією.

12 мая, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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