Знаменитый историк утверждает: Леонардо да Винчи был евреем

По всей вероятности, Леонардо да Винчи был итальянцем лишь наполовину. Его мать Катерина, черкесская еврейка, родилась где-то на Кавказе. Подростком Катерину похитили и несколько раз затем перепродавали в качестве рабыни в Россию, Константинополь и Венецию, прежде чем в возрасте 15 лет ее наконец освободили во Флоренции. По крайней мере к такому выводу приходит Карло Вече, один из самых выдающихся специалистов по Леонардо да Винчи, в своей новой книге Il sorriso di Caterina, la madre di Leonardo. О его открытии сообщил писатель и историк Марк Вейцман в журнале Tablet.



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Официальная версия рождения да Винчи гласит, что он появился на свет в результате короткой связи между флорентийским адвокатом Пьеро да Винчи и молодой крестьянкой из Тосканы по имени Катерина, о которой почти ничего не известно. Однако уже давно существовала теория об иностранном происхождении Леонардо и о том, что Катерина была арабской рабыней.

Шесть лет назад профессор Вече решил окончательно покончить со слухами. «Я просто не мог поверить, что мать величайшего итальянского гения могла быть рабыней и не итальянкой, – сказал он. – Теперь я не только верю в это, но и считаю наиболее вероятной гипотезой, что Катерина была еврейкой».



