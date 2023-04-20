Росія за добу втратила в Україні 670 військових Генпрокурор США не будет возражать против признания «Вагнера» террористической организацией » США оголосили новий пакет військової допомоги для України на $325 млн Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні розміром $325 мільйонів, у який увійдуть снаряди для HIMARS та артилерії Міністерство оборони США оголосило про додаткову військову підтримку Україні розміром $325 мільйонів увечері в середу, 19 квітня. У новий пакет допомоги входять: додаткові боєприпаси для систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

важкі протитанкові керовані ракети (TOW);

комплекси протитанкової зброї АТ-4;

протитанкові міни;

понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

високоточні авіаційні боєприпаси;

запчастини та інше польове обладнання. Це буде 36-й пакет допомоги на тлі безперервної війни Росії.