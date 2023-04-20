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США оголосили новий пакет військової допомоги для України на $325 млн

Міністерство оборони США оголосило про додаткову військову підтримку Україні розміром $325 мільйонів увечері в середу, 19 квітня.

У новий пакет допомоги входять:

  • додаткові боєприпаси для систем HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • важкі протитанкові керовані ракети (TOW);
  • комплекси протитанкової зброї АТ-4;
  • протитанкові міни;
  • понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • запчастини та інше польове обладнання.

Це буде 36-й пакет допомоги на тлі безперервної війни Росії.

20 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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