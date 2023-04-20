США оголосили новий пакет військової допомоги для України на $325 млн

Міністерство оборони США оголосило про додаткову військову підтримку Україні розміром $325 мільйонів увечері в середу, 19 квітня.
У новий пакет допомоги входять:
- додаткові боєприпаси для систем HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- важкі протитанкові керовані ракети (TOW);
- комплекси протитанкової зброї АТ-4;
- протитанкові міни;
- понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- запчастини та інше польове обладнання.
Це буде 36-й пакет допомоги на тлі безперервної війни Росії.
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