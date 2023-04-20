Белый дом о диверсиях на «Северном потоке»: расследование продолжается США оголосили новий пакет військової допомоги для України на $325 млн » Росія за добу втратила в Україні 670 військових Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 184,4 тис. російських військових, 3667 танків, 2386 безпілотників і 539 реактивних систем залпового вогню Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. З 24 лютого 2022 року до 20 квітня 2023 року Росія втратила в Україні: особового складу – близько 184 420 (+670) осіб,

танків – 3667 (+2) од,

бойових броньованих машин – 7120 (+10) од,

артилерійських систем – 2825 (+6) од,

РСЗВ – 539 (+1) од,

засоби ППО – 285 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10),

крилаті ракети – 911 (+0),

кораблі/катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15) од,

спеціальна техніка – 332 (+2). Остаточні дані уточнюють.