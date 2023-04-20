Росія за добу втратила в Україні 670 військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 20 квітня 2023 року Росія втратила в Україні:
- особового складу – близько 184 420 (+670) осіб,
- танків – 3667 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 7120 (+10) од,
- артилерійських систем – 2825 (+6) од,
- РСЗВ – 539 (+1) од,
- засоби ППО – 285 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10),
- крилаті ракети – 911 (+0),
- кораблі/катери – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15) од,
- спеціальна техніка – 332 (+2).
Остаточні дані уточнюють.
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