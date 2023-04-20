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Росія за добу втратила в Україні 670 військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 20 квітня 2023 року Росія втратила в Україні:

  • особового складу – близько 184 420 (+670) осіб,
  • танків – 3667 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 7120 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2825 (+6) од,
  • РСЗВ – 539 (+1) од,
  • засоби ППО – 285 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10),
  • крилаті ракети – 911 (+0),
  • кораблі/катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15) од,
  • спеціальна техніка – 332 (+2).

Остаточні дані уточнюють.

20 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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