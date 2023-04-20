Національне військове меморіальне кладовище буде розраховане на 50 тис. поховань, — Мінветеранів

Проєкт Національного військового меморіального кладовища передбачає розміщення 50 тисяч поховань .

Про це повідомив Директор департаменту громадянської ідентичності та ветеранського розвитку Міністерства у справах ветеранів Максим Кушнір, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

«Ми розглядаємо варіант, що меморіальне кладовище буде для близько 50 тисяч поховань, не враховуючи колумбарію, оскільки в колумбарії можна здійснити більше поховань», — сказав чиновник.

Водночас Кушнір зауважив, що міністерство переглянуло близько десяти можливих ділянок цвинтарів і зупинилося на Биківнянських могилах. За його словами, основним орієнтиром для проєкту буде кладовище у Стокгольмі, оскільки «саме там близько 40 тис. поховань припадає на зону соснового бору».