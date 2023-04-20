Контрнаступ українських сил буде “сюрпризом, який найменше очікують” – Веніславський

Контрнаступ українських сил буде “сюрпризом, який найменше очікують” у Росії. Крім того, контрнаступ ЗСУ може стати несподіванкою і для багатьох українців.

Про це заявив член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в етері одного з телеканалів.

“А коли це відбудеться (контрнаступ ЗСУ, – ред.), яким чином, за якими напрямками – це буде якраз тим сюрпризом, який найменше очікують наші вороги. Я думаю, що це буде сюрпризом не лише для російських військових і для російського суспільства, але й для багатьох українців”, – сказав Веніславський.

За його словами, окупанти вже побоюються українського контрнаступу та активно обговорюють його у соцмережах та ток-шоу.

“Зараз наше командування Збройних Сил, командувач оперативно-тактичного угрупування “Хортиця”, генерал Сирський робить усе, щоб максимальної шкоди завдати країні-окупанту, збройним силам, військовим формуванням, приватним військовим компаніям в районі тих населених пунктів, в яких йдуть найзапекліші бої. Це Бахмут, Мар’їнка, Авдіївка. Тобто це зараз те, що в майбутньому дозволить нам найбільш ефективно звільняти наші території”, – додав представник президента України у Верховній Раді.