Генпрокурор США не будет возражать против признания «Вагнера» террористической организацией

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что он не будет возражать против признания российской наемнической «Группы Вагнера» иностранной террористической организацией, и назвал ее основателя, Евгения Пригожина, военным преступником.

На слушаниях в юридическом комитете Сената республиканский сенатор Линдси Грэм, убежденный сторонник Украины, спросил Гарланда, согласен ли он с тем, что «Группа Вагнера» по американскому законодательству должна быть признана иностранной террористической организацией.

«Думаю, это организация, которая совершает военные преступления, которая наносит ущерб Соединенным Штатам», – сказал Гарланд, отметив, что такое решение относится к ведению Госдепартамента.

На вопрос Грэма, будет ли он возражать против причисления группы к иностранным террористическим организациям, Гарланд сказал: «Я не буду возражать, но в конечном итоге я буду полагаться на Госдепартамент».