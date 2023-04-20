Через великі втрати: Росія створила нове угруповання військ – британська розвідка

У Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що Росія створила на окупованій території України нову групу військ через значні втрати у війні.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Нещодавно Кремль опублікував пресреліз про візит президента Путіна на окупований Росією південь України, у повідомленні йдеться, що президент відвідав “Дніпровську групу військ”, це одна з перших згадок про існування Дніпровської групи військ (ДГВ).

Росія використовує термін “група військ” в особливому сенсі, вказуючи на велике оперативно-цільове формування, відомо, що на початку вторгнення російські сили були організовані до груп військ, кожна з яких була пов’язана зі своїм військовим округом у Росії, наприклад, Західна та Центральна групи військ.

“Існування явно нового ДГВ передбачає, що початкова організація сил змінилася, ймовірно, через великі втрати. Місія ДГВ, ймовірно, буде обороняти південний сектор окупованої зони, і особливо південно-західний фланг, який зараз зафіксований по лінії Дніпра”, – зазначають у Міноборони Британії.