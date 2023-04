ФБР: Китай та Іран використовують нову тактику для переслідування ворогів у США Росія за добу втратила в Україні 670 військових » Белый дом о диверсиях на «Северном потоке»: расследование продолжается Украина отвергла предположения о причастности к прошлогодним взрывам на «Северном потоке», отреагировав на сообщение New York Times о том, что ответственность за них несет «проукраинская группа» Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил во вторник, что расследование диверсий на «Северном потоке», которое ведут европейские союзники США, продолжается. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в тот же день, что Киев «абсолютно непричастен» к прошлогодним атакам на трубопроводы «Северный поток» и не имеет информации о случившемся. Эти комментарии прозвучали после публикации издания New York Times, в которой, со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, утверждается, что ответственность за диверсии несет «проукраинская группа». Правительство Германии заявило, что приняло к сведению сообщение New York Times, но что расследование, проводимое германскими властями, пока не завершено. Швеция, Дания и Германия несколько дней назад проинформировали Совет Безопасности ООН о том, что расследования продолжаются и что результатов пока нет, отметил представитель официального Берлина. Напомним, что в публикации New York Times говорится, что существует вероятность того, что нападение на газопровод «Северный поток» в прошлом году совершила «проукраинская группа», возможно, состоящая из граждан Украины или России, однако окончательных выводов разведслужбы не сделали. Голос Америки