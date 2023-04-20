Байден подписал закон о рассекречивании информации о происхождении COVID-19

Президент Джо Байден в понедельник подписал закон, требующий рассекретить информацию, связанную с происхождением коронавируса, вызывающего COVID-19, сообщили в Белом доме.

Байден сказал, что разделяет цель Конгресса обнародовать как можно больше информации о происхождении COVID-19.

«Реализуя этот закон, моя администрация рассекретит и передаст как можно больше этой информации в соответствии с моими конституционными полномочиями по защите от раскрытия информации, которая может нанести ущерб национальной безопасности», — говорится в заявлении Байдена.

Законопроект прошел через Сенат и Палату представителей без возражений, прежде чем был отправлен в Белый дом.

Крайне политизированные дебаты о происхождении пандемии коронавируса ведутся в Вашингтоне с тех пор, как в конце 2019 года в китайском городе Ухань были зарегистрированы первые случаи заболевания людей. Байден подписал данный законопроект на фоне призывов со стороны как демократов, так и республиканцев, противостоять усиливающемуся влиянию Китая.

Дебаты возобновились в прошлом месяце, когда газета Wall Street Journal сообщила об отчете Министерства энергетики США, в котором предполагалось, что пандемия, вероятно, возникла из-за утечки из китайской лаборатории. В Пекине отрицают все обвинения.

Сотрудники Министерства энергетики США вынесли свое суждение с «низкой степенью уверенности» на основании секретных докладов разведки. В ФБР также считают, что пандемия, вероятно, возникла из-за утечки из китайской биолаборатории. Еще четыре разведывательных агентства по-прежнему считают, что пандемия началась в результате естественной передачи вируса от животных человеку, еще два ведомства пока не определились с мнением.

Многие представители американских властей заявили, что о происхождении пандемии, возможно, никогда не будет достоверно известно. Китай заявил, что утверждения о том, что утечка из лаборатории, вероятно, вызвала пандемию, «не заслуживают доверия».

Байден отметил, что он поручил спецслужбам расследовать происхождение COVID-19 в 2021 году, добавив, что работа продолжается. Администрация, по словам президента, продолжит изучать всю секретную информацию, включая потенциальные связи истоков пандемии с Уханьским институтом вирусологии.

«Нам нужно разобраться в происхождении COVID-19, чтобы лучше предотвращать пандемии в будущем», — сказал президент.