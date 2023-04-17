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У Фінляндії запустили найбільший у Європі ядерний реактор

Про це пише Yle.

«АЕС «Олкілуото-3» виробляє близько 14 відсотків від загальних масштабів виробництва електроенергії в країні. Разом із першим і другим реактором АЕС «Олкілуото» загалом покриває 30 відсотків від усього виробництва електрики. Потужність «Олкілуото-3″ становить 1600 мегаватів, а третій реактор планується використовувати в основному на повну», — зазначили журналісти.

Стверджується, що рішення про будівництво третьої атомної електростанції в Олкілуото було ухвалено у 2003 році, на той момент передбачалося, що станція буде готовою до експлуатаціїї ще в 2009-му.

17 апреля, 2023 | Category: Мир, Новости

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