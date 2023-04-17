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Словаччина заявила, що передала Україні усі 13 анонсованих винищувачів МіГ-29

МіГ-29
Станом на ранок 17 квітня у Словаччині повідомили про прибуття в Україні усіх 13 анонсованих винищувачів МіГ-29

Про це інформує Міноборони країни.

«Ця передача була здійснена суходолом з огляду на максимально можливу безпеку, ще раз величезне спасибі всім залученим силам, тому що в таких випадках це дійсно важлива і складна логістична операція», – заявив міністр оборони Ярослав Надь.

Нині в Україні вже всі 13 анонсованих винищувачів МіГ-29.

Надь нагадав, що літаки МіГ-29 є значною підтримкою України в її захисті від російської військової агресії та у захисті громадян.

«До того ж на відміну від нашого сусіда, ці літаки були для нас непридатними для використання. Ми робимо правильні речі», — додав міністр.

17 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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