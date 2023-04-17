Путін не досягне своїх цілей в Україні через виснаження та рішучість G7, — Бербок Під час штурмів на Донеччині ворог активно використовує авіацію, — Генштаб » Росія втратила за добу в Україні 590 військових Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на війні в Україні 182,6 тис. військових, 3660 танків, 2347 безпілотників, 285 засобів протиповітряної оборони Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Ворог втратив на війні в Україні: особового складу – близько 182 660 (+590) осіб

танків – 3660 (+3)

бойових броньованих машин – 7087 (+4)

артилерійських систем – 2804 (+9)

РСЗВ – 538 (+0) од.

засобів ППО – 285 (+1)

літаків – 308 (+0)

гелікоптерів – 293 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2347 (+8)

крилатих ракет – 911 (+0)

кораблів, катерів – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5672 (+14)

спеціальної техніки – 328 (+2) Остаточні дані уточнюються. На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Попри це, ЗСУ вдалося відбити понад 60 атак і збити 4 дрони.