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Росія втратила за добу в Україні 590 військових

Втрати окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на війні в Україні 182,6 тис. військових, 3660 танків, 2347 безпілотників, 285 засобів протиповітряної оборони

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог втратив на війні в Україні:

  • особового складу – близько 182 660 (+590) осіб
  • танків – 3660 (+3)
  • бойових броньованих машин – 7087 (+4)
  • артилерійських систем – 2804 (+9)
  • РСЗВ – 538 (+0) од.
  • засобів ППО – 285 (+1)
  • літаків – 308 (+0)
  • гелікоптерів – 293 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2347 (+8)
  • крилатих ракет – 911 (+0)
  • кораблів, катерів – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5672 (+14)
  • спеціальної техніки – 328 (+2)

Остаточні дані уточнюються.

На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Попри це, ЗСУ вдалося відбити понад 60 атак і збити 4 дрони.

17 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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