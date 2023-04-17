Російського опозиційного політика й журналіста Кара-Мурзу засудили до 25 років ув’язнення

Про це повідомила низка російських ЗМІ.

«Призначити покарання Кара-Мурзі у вигляді позбавлення волі на строк 25 років із відбуванням покарання в колонії суворого режиму зі штрафом у розмірі 400 тисяч рублів, забороною на журналістську діяльність на строк 7 років та обмеженням волі на 6 місяців після звільнення з колонії», – оголосив вирок суддя Сергій Подопригоров.

За статтею про здійснення діяльності небажаної організації публіцист отримав 3 роки позбавлення волі, за статтею про «фейки про армію» – 7 років, ще 18 – за держзраду.

До слова, суддя Сергій Подопригоров, який оголосив вирок, є фігурантом «списку Магнітського», у складанні якого брав участь Кара-Мурза.

Адвокатка засудженого Марія Ейсмонт заявила, що захист оскаржуватиме вирок. Вона розповіла, що є серйозні побоювання щодо стану здоров’я Кара-Мурзи, в нього загострилася низка симптомів з онімінням кінцівок – полінейропатія.

Марія Ейсмонт також назвала максимальний термін із можливих «високою оцінкою Володимира як політика». Вона додала, що саме такими словами відреагував на вирок Кара-Мурза: «Моя самооцінка навіть піднялася, я зрозумів, що все робив правильно як громадянин і як політик».

Посол США у РФ Лінн Трейсі заявила, що продовжить закликати відпустити політика Кара-Мурзу, і назвала кримінальне переслідування критиків режиму символом слабкості, а не сили.

«Володимир Кара-Мурза і безліч росіян вірять і сподіваються на майбутнє, в якому в Росії дотримуються основні свободи. І ми поділяємо ці надії», – сказала вона.

Посол Канади у РФ Елісон Леклер, коментуючи вирок, зазначила, що «30 років тому вільна та демократична Росія намагалася у боротьбі з’явитися на світ, сьогоднішній вирок – це сумне свідчення темного повороту, до якого прийшла ця боротьба».

Посол Великої Британії у РФ Дебора Броннерт, яка також була присутня в суді, заявила, що шокована тим, що сталося. Вона наголосила, що це вирок «за сміливий виступ проти вторгнення Росії в Україну». Посольство Великої Британії закликало звільнити Володимира Кара-Мурзу.

Позицію Великої Британії також оприлюднили на сайті уряду.

«Сполучене Королівство засудило політично мотивоване засудження та винесення вироку британському подвійному громадянству Володимиру Кара-Мурзі сьогодні в московському суді. Володимир Кара-Мурза є опозиційним політиком, журналістом і правозахисником у Росії, і він отримав широке визнання за свою роботу, в тому числі премію Вацлава Гавела з прав людини», – йдеться в заяві.

МЗС Великої Британії викликало сьогодні посла Росії Андрія Келіна. «Це дасть зрозуміти, що Велика Британія вважає засудження пана Кара-Мурзи таким, що суперечить міжнародним зобов’язанням Росії щодо прав людини, включаючи право на справедливий суд», – зазначили в британському уряді.

Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі наголосив, що Володимир Кара-Мурза «сміливо засудив вторгнення Росії в Україну за те, що воно було грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН».

«Відсутність зобов’язань Росії щодо захисту фундаментальних прав людини, включаючи свободу вираження поглядів, викликає тривогу. Ми продовжуємо закликати Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, включаючи право Володимира Кара-Мурзи на належне медичне обслуговування», – додав він.

Велика Британія вже наклала санкції на суддю, який головував на судовому процесі, за попередню причетність до порушень прав людини. В уряді Сполученого Королівства додали, що країна розгляне подальші заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до затримання та жорстокого поводження з Володимиром Кара-Мурзою.