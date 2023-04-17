Путін не досягне своїх цілей в Україні через виснаження та рішучість G7, — Бербок

Про це інформує Укрінформ з посиланням на міністерку закордонних справ ФРН Анналену Бербок під час зустрічі очільників МЗС G7.

«Як кризова команда в тривалій місії, G7 минулого року протиставляла російській агресії навпроти один бар’єр за іншим: зимовою допомогою для людей в Україні, антиросійськими санкціями та обмеженням цін на нафту. За нашої підтримки Україні вистояла проти російської енергетичної війни та зимового наступу», — сказала дипломат.

Під час зустрічі в Японії представники Великої Сімки підтвердять і посилять зобов’язання.

«Наразі йдеться про те, аби показати Путіну нашу рішучість щодо того, що він не досягне своїх цілей також через виснаження та втому», — наголосила Бербок.

Міністерка закордонних справ Німеччини вважає, що G7 — група найбільш розвинених демократичних держав, у протистоянні з автократичними силами, коли її партнери та друзі в усьому світі мають довіру до них.

«Як G7, ми сильні разом, тому що ми точно знаємо, за що ми стоїмо: за міжнародний порядок, в якому верховенство права та міжнародне право мають пріоритет перед правом сильнішого. За економічні відносини, які базують не на залежностях, а на справедливості та загальних правилах конкуренції», — додала Бербок.