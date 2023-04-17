Курт Волкер: Україна вже зараз може почати деокупацію Криму

Вже на даному етапі Україні потрібно ізолювати Крим від Росії через підрив Кримського мосту та знищення військової бази в Севастополі.

Про це сказав колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що Крим є дуже важливий для майбутньої безпеки України, оскільки буде дуже складно забезпечити безпеку на морі без контролю над півостровом.

Волкер додав, що зараз немає ніякої потреби захоплювати Крим військовою силою. «Зараз необхідно ізолювати Крим від Росії», — наголосив він. За його словами, зокрема це можна зробити, знову вдаривши по Кримському мосту. «Можливо, знищити військову базу в Севастополі. Ці кроки вкрай ускладнять використання Криму як військового майданчику і ізолюють його від російської підтримки. Я думаю, що цього можна досягнути. Це Україна може зробити вже зараз. А робота щодо повного контролю над Кримом може відбутися через деякий час», — вважає Волкер.

На запитання, як може відреагувати на такий розвиток подій президент Росії Володимир Путін, Волкер відповів, що Путін уже кидає все, що в нього є на війну з Україною. «Він залучає нових призовників. Він звертається до Туреччини, Ірану, Північної Кореї. Це він вже робить зараз. Варіанти того, що він може ще зробити, дуже обмежені», — додав він.

За його словами, людей хвилює те, чи може бути застосована Росією ядерна чи хімічна зброя. При цьому він зазначив, що проти такого розвитку подій навіть російські військові сили, бо вони знають, що після цього стануть ще вразливі і отримають ще більшу відповідь, ніж це відбувається зараз. «Я не думаю, що відбудеться ескалація в цьому напрямку. Ймовірність використання ядерної зброї Росією цілком низька. Бо це спричинить відповідь», — підкреслив Волкер.

Він додав, що навіть на тактичному рівні в Росії немає спорядження для того, щоб захистити власні війська від ураження. Він нагадав, що навіть Китай та Індія застерігали Путіна від використання ядерної зброї.