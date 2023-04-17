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Контрнаступ обіцяє бути складним і ризикованим — FT

Контрнаступ обіцяє бути складним і ризикованим - ЗМІ

Американські аналітики пояснили, що контрнаступ України, який готується, може бути дуже складним з огляду на готовність Росії та відсутність переваги в повітрі — Financial Times

«З одного боку буде близько 35 тисяч українських солдатів, посилених західними бойовими танками.

Вони протистоятимуть більш ніж 140 тисячам ворожих солдатів на 950-кілометровій лінії фронту. Розділяти ці два війська буде смертоносна смуга перешкод із мін, земляних споруд і танкових загороджень, встановлених росіянами.

Скоро настане день, коли Україна спробує прорвати російські фронтові укріплення. Успіх чи невдача визначать перебіг бойових дій і силу Києва в переговорах із Москвою щодо врегулювання конфлікту».

Однак аналітики та військові чиновники попереджають, що бойові дії обіцяють бути важкими.

По-перше, операції з прориву винятково складні, оскільки вимагають синхронної роботи всіх військових підрозділів — від артилерії й танків до збору розвідданих та інженерів.

17 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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