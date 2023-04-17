Італія передала Україні десятки САУ M109L, деякі з них вже на фронті

Про це пише італійське видання La Repubblica.

Зазначається, що два дні тому на залізничній станції Удіне в Італії були зафільмовані самохідні артилерійські установки, а також вже кілька тижнів поспіль з’являються відео з України, де M109L ведуть вогонь по російських позиціях.

«Серед тих, що вже на фронті, і тих, що зняті в Удіне, щонайменше тридцять САУ, тоді як деякі джерела говорять про подвійну кількість: загалом шістдесят машин вже передані українським військам або будуть передані найближчим часом», — додали журналісти.