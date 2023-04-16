У Слов’янську завершили рятувальні роботи, відомо про 15 загиблих

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграмі.

«За уточненим даними, з-під завалів дістали 15 людей: п’ятьох (у тому числі 14-річну дівчинку) вдалося врятувати, десять (серед них дворічний хлопчик) загинули», — пише він.

Загалом, жертвами атаки стало 39 людей, 15 із них загинули, 24 були поранені. Наймасштабніших руйнувань зазнала п’ятиповерхівка у провулку Парковий.

Станом на 12:00 16 квітня ДСНС повідомляла про 12 загиблих.

«Станом на 12:00 16 квітня внаслідок обстрілу м. Слов’янськ, який відбувся 14 квітня, постраждало 34 особи, з них 12 загиблих та 22 поранених. На місці проведення аварійно-рятувальних робіт вилучено тіло загиблого чоловіка», — йдеться у повідомленні.

Раніше речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал повідомляла Суспільному про те, що з-під завалів дістали тіла чоловіка та жінки.

Таким чином загальна кількість загиблих зросла до 11, ще 22 людини поранено. Зокрема, загинула 2-річна дитина.

За даними ДСНС, під завалами ще можуть перебувати 4 людини.

«Росіяни випустили по місту щонайменше 7 ракет (за попередньою інформацією, С-300), 6 із них влучили по житловому сектору, ще 1 – на територію ландшафтного парку. Ударом пошкоджено 5 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, школу, базу відпочинку, адмінбудівлю, крамницю, господарський центр і 12 автомобілів. Уся наведена інформація є попередньою. Точні наслідки удару будуть відомі пізніше – про перебіг рятувальних робіт повідомлятиму додатково», — сказав голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Відео зі Слов’янська опублікував Володимир Зеленський.