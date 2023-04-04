Зеленський про візит колишнього держсекретаря США Помпео до Києва: потужний сигнал підтримки українців у боротьбі за свободу

Про це повідомила пресслужба голови держави.

«Учора провів зустріч із делегацією політиків, бізнесменів та представників благодійних організацій Сполучених Штатів Америки на чолі з колишнім державним секретарем США Майком Помпео. Такі візити, зустрічі є потужним сигналом підтримки українців у нашій боротьбі за свободу та демократію», — зазначив Зеленський.

«Всебічна американська підтримка для нас дуже важлива», — додав президент.

Зеленський наголосив на можливостях розвитку бізнесу у сферах будівництва, сільського господарства, ІТ-технологій.

«Інвестуйте в бізнес, бо бізнес – це те, що створює робочі місця. Ми зацікавлені в тому, щоб люди могли знайти роботу, а бюджет отримував надходження для посилення наших спроможностей на полі бою», – закликав президент.