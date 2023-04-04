Заступник голови Бердянської райради: Колаборанти пакують валізи й готуються до евакуації

Заступник голови Бердянської райради Віктор Дудукалов розповів, що колаборанти на тимчасово окупованих територіях готуються до евакуації на тлі новин про контрнаступ ЗСУ

Про це він повідомив в етері телеканалу «Еспресо»

«У нас є інформація, що серед колаборантів, починається паніка. Всі їхні заяви про «нікакой паніки нєт» вже не йде мови. Тому, про всяк випадок, колаборанти починають збирати валізи й готуватись до евакуації. Дехто з них вже купують авто для того, щоб тікати від українського правосуддя. Колаборанти починають вивозити майно та членів родини з тимчасово окупованих територій України», — розповів Дудукалов.

Заступник голови Бердянської райради додав, що колаборанти вже перебираються на територію РФ

«Колаборанти намагаються вивезти свої родини на територію Росії та окупованого Криму. Кожен з них вже планує своє майбутнє в Росії. Вони розуміють, що деокупація тимчасово окупованих територій України просто неминуча. Ми ж сподіваємось, що ЗСУ проведуть якомога скоріше деокупацію наших територій», — додав він.