В Украине отмечают первую годовщину освобождения северных областей

КИЕВ – У российских войск есть еще время оставить оккупированные украинские территории уйти, иначе они будут уничтожены. Об этом заявил президент Владимир Зеленский 3 апреля в ходе рабочей поездки в Черниговскую область.

«Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам. Но мы готовимся, чтобы быть сильными в бою и деоккупировать нашу землю. Трудно сказать, как и когда это будет сделано. Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из России подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим», – подчеркнул президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек и Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич посетили село Ягодное и приняли участие в мероприятиях по случаю первой годовщины деоккупации Черниговской области.

Глава государства отметил, сообщает его пресс-служба, что жители Ягодного пережили страшные испытания. По его словам, в этом селе до оккупации проживало около 400 человек, и почти 370 человек содержали в школьном подвале площадью менее 200 квадратных метров.

«27 дней были в подвале. Выжили – стоя и сидя. 11 человек, к сожалению, погибли. И все эти люди каким-то образом во тьме жили и ждали возвращения Украины», – сказал он.

«Мы отмечаем первую годовщину освобождения наших северных областей. Именно тогда, год назад, успехи нашего народа в битвах за Черниговщину, Сумщину, за Киевщину открыли миру правду о том, какая Украина. Мир увидел не только смелость и решительность украинцев, не только то, какие несокрушимые украинцы и украинки, но и то, что Украина способна победить. Победить не частично, в чем-то, в тех или иных боях, а в целом. Мир увидел, что Украина способна выйти победителем из этой войны», – сказал президент Украины.

Президент отметил, что произошло принципиальное изменение отношения мира к нашему государству

«Именно здесь была подтверждена вера мира в Украину. Подтверждена действиями наших воинов и бегством оккупанта», – подчеркнул он.

По мнению Владимира Зеленского, и украинские воины, и гражданские жители Черниговщины продемонстрировали настоящий героизм в борьбе за свои общины, который всегда будут помнить.

Украинские эксперты отмечают, что Украина готовит контрнаступление, которое может состояться в ближайшие месяцы.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, благодаря поставкам западного оружия ВСУ имеют успехи на поле боя, однако для начала новой операции необходима тяжелая техника и сформированные резервы, сообщает сайт издания Фокус 30 марта.

О контроле над Бахмутом

«Юридически он наш». Руководитель ЧВК Вагнер Евгений Прихожин в ночь на 3 апреля заявил о контроле над Бахмутом. В видеосообщении, которое публикуют в социальных сетях, он держит флаг и говорит, что его командиры взяли администрацию и весь центральный квартал. Он также отмечает, что ВСУ остались в западных кварталах.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский встретился с украинскими защитниками, которые ведут оборону на Бахмутском направлении и заявил, что «правда в том, что удачная работа Вооруженных Сил Украины опровергает все старания российских пропагандистов».

«Бахмутское направление. Постоянно работаю с подразделениями, выполняющими задачи на самых горячих точках передовой. Встретился с солдатами и командирами, разрушившими миф о непобедимости «вагнеровцев» и российских десантников», – отметил Сырский в телеграм-канале

Генеральный штаб ВСУ на странице в Фейсбуке сообщает 3 апреля в вечерней сводке, что в эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка. В течение суток Силами обороны Украины было отражено более 45 атак противника.

«На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать», – подчеркивается в сводк

Лучшие и худшие варианты перед контрнаступлением

Политолог Украинского клуба Виталий Литвиненко считает, что если Россия не согласится на условия официального Киева, то каждое новое предложение для нее будет только хуже.

«Перед ними как бы «вилка» – с одной стороны контрнаступление Украины, либо реальные переговоры. Либо вы возвращаетесь к мирному треку, либо вас выбивают. Не только Украина, но и весь коллективный Запад», – говорит Виталий Литвиненко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что Россия не готова к украинским предложениям и пока согласна лишь на «заморозку» конфликта, которую она называет “реальным расположением сил”.

«По сути, это тот план, который предлагал председатель КНР – «корейский вариант», с учетом “реальности” – контроля над теми территориями, которые они захватили. Для них также актуальный вариант – «две Украины». Почему в России активно раскручивается Медведчук? Россия будет говорить, что есть «хорошая» Украина, а есть – прозападная во главе с Зеленским. Но проблема в том, что этот вариант работает только внутри России. Никто и никогда не признает Медведчука президентом», – отмечает Виталий Литвиненко.

По его словам, лучший вариант – это выбить россиян, завершить войну, Севастополь и Крым вернуть в состав Украины.

Последняя возможность для России

Директор Центра общественно-информативных технологий «Форум» Валерий Дымов отмечает, что Россия и Путин добровольно из Украины не уйдут.

«Они понимают, что впереди у них – суд в Гааге. После ордера на арест Путина ни у кого не осталось сомнения, что сядут они все. Потому Зеленский и предлагает добровольно уйти с территории Украины. Теоретически это возможно бы послужило основанием для легитимизации переговоров», – говорит Валерий Дымов корреспонденту Русской службы «Голоса Америка».

Он считает, что у России есть последняя возможность для переговоров в политическом контексте.

«Мы прекрасно понимаем, что является основой для заявления Зеленского: девяносто с лишним процентов украинских граждан против любых переговоров с оккупантами, если не произойдет деоккупации территорий. Предупреждение Зеленского – не столько к власти в Кремле, сколько к остаткам здравомыслящего населения России и, возможно, понимающим реальное положение дел военным», – подчеркивает Валерий Дымов.

Наступление, которое ожидают в Украине, по его словам, подтверждается как ресурсным обеспечением, так и пониманием со стороны Запада невозможности для Киева пойти на договоренности с агрессором без деоккупации территорий.