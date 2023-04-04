США заявили про ліквідацію одного з лідерів ІДІЛ, що планував теракти у Європі

Сполучені Штати оголосили про ліквідацію у Сирії одного з керівників терористичної організації «Ісламська держава», який готував теракти у Європі.

Як повідомляє «Європейська правда», таку заяву опублікувало Центральне командування армії США.

«Сили Центрального командування армії США завдали одностороннього удару в Сирії, знищивши Халіда Аїда Ахмада аль-Джабурі, особу з вищого керівництва ІДІЛ, 3 квітня», — йдеться у ній.

Як зазначають, цивільні під час цієї операції не постраждали.

У комюніке додають, що ліквідованого терориста вважають відповідальним за планування терористичних актів у Європі. Також аль-Джабурі розбудовував управлінську структуру ІДІЛ.

«Смерть Халіда Аїда Ахмада аль-Джабурі тимчасово ускладнить спроможність організації готувати атаки за кордоном», — зазначають у заяві.