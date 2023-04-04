На озброєнні ЗСУ п’ять бригад винищувачів – Повітряні сили

На озброєнні Збройних сил України знаходяться 5 бригад винищувачів: 2 бригади СУ-27 і 3 бригади МІГ-29.

Про це в ефірі телеканалу “Київ” сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

“Передача Польщею винищувачів – це перший крок. Це історичний крок передачі такого типу озброєння, як винищувальна авіація. Ми маємо п’ять бригад таких літаків сьогодні – дві бригади СУ-27 та три МІГ-29”, – зазначив Ігнат.

Він додав, що це старі радянські винищувачі четвертого покоління, які морально і фізично застаріли, і Україні потрібні трохи інші літаки.

Польща та Словаччина загалом планують передати Україні 33 літаки МіГ-29: з них 20 Київ має отримати від Варшави, 13 – від Братислави. За попередньою інформацією, ці держави вже передали Україні по чотири літаки МіГ-29. Водночас Польща придбала 48 південнокорейських літаків FA-50. До кінця року в країну мають бути доставлені 12 літаків конфігурації, яка використовується корейськими ВПС. Наступні 36 літаків будуть оснащені вже відповідно до додаткових потреб Польщі.