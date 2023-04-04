Ексдержсекретар США Помпео: Україні треба припинити концентруватися на виборах в Америці

Ексглава Держдепу США часів Дональда Трампа Майк Помпео вважає, що для продовження підтримки Сполучених Штатів Україні слід припинити концентруватися на американських виборах і натомість продовжити демонструвати готовність боротися за свій суверенітет і проводити реформи.

Про це Помпео розповів у інтерв’ю «Європейській правді», перебуваючи у Києві.

«Вам треба припинити концентруватися на виборах у США, до яких лишається ще півтора року», — сказав Помпео, відповідаючи на запитання про те, чи проголосують американські виборці у 2024 року за кандидата, який виступає за рішучу підтримку України.

«Бо від українського керівництва ми очікуємо, що воно продовжить робити те, що робило досі, буде демонструвати готовність і надалі битися за ваш суверенітет. І якщо це збережеться – то збережеться і підтримка України по всьому світу», — пояснив він свою позицію.

Помпео, якого називають імовірним кандидатом на президентських виборах, окремо підкреслив свою упевненість у тому, що США будуть продовжувати підтримувати Україну.

«Що робити вам на цьому шляху? Концентруйтеся на тому, що ви можете змінити для українського народу, для українців. Розпочніть реформи, які приведуть до того, що до вас прийдуть американські інвестори», — сказав він.

Помпео наголосив, що політикам в Україні треба бути готовими виконувати цю роботу і під час війни, і після того, як вона врешті завершиться.