Упродовж доби ЗСУ ліквідували 710 військових РФ

Про це мовиться у зведенні Генштабу ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 164 910 (+710) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3532 (+21)
- бойових броньованих машин ‒ 6853 (+23)
- артилерійських систем – 2568 (+8)
- РСЗВ – 507 (+1) од.
- засоби ППО ‒ 268 (+3)
- літаків / aircraft – 305 (+0)
- гелікоптерів – 290 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+0)
- крилаті ракети ‒ 907 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5408 (+4)
- спеціальна техніка ‒ 262 (+3)
Дані уточнюються.
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