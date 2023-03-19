Німеччина готова заарештувати Путіна на своїй території У НАТО обговорюють ідею про розміщення до 300 тисяч військових на кордоні з РФ » Упродовж доби ЗСУ ліквідували 710 військових РФ Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 164 910 військових, 3532 танків, 2159 БПЛА, 305 літаків та 290 гелікоптерів Про це мовиться у зведенні Генштабу ЗСУ на фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 164 910 (+710) осіб ліквідовано

танків ‒ 3532 (+21)

бойових броньованих машин ‒ 6853 (+23)

артилерійських систем – 2568 (+8)

РСЗВ – 507 (+1) од.

засоби ППО ‒ 268 (+3)

літаків / aircraft – 305 (+0)

гелікоптерів – 290 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+0)

крилаті ракети ‒ 907 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5408 (+4)

спеціальна техніка ‒ 262 (+3) Дані уточнюються.