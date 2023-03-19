Росія готує акції у Франції та Бельгії проти постачання літаків до України

Про це пише польське видання Nowiny Polskie.

«Протести стануть відповіддю на рішення Польщі поставити перші 4 винищувачі МіГ-29 Києву. Для створення масовості прокремлівських протестів російська пропаганда використовуватиме кадри демонстрацій у Франції, що не вщухають, проти пенсійної реформи, а організатори антиукраїнських мітингів постараються збирати своїх нечисленних «прихильників» поблизу епіцентрів антиурядових акцій», – сказано в публікації.

За даними видання, відомо про плани російських спецслужб підтримати проведення трьох антиукраїнських акцій – у Парижі 18 березня, Тулузі 19 березня та Брюсселі 4 квітня.

За організацією протестів у Парижі стоїть колишній близький соратник Марін Ле Пен французький політик Флоріан Філіппо/Florian Philippot.

Раніше на своїй сторінці у twitter він закликав вийти на мітинг проти рішення польської влади передати Україні бойові літаки, оскільки, на думку Філіппо, таким чином Польща втягує Євросоюз та НАТО у війну з Росією. Крім цього, Філіппо відкрито назвав українців «нацистами» та активно просуває російські наративи.

«У лютому 2023 року Філіппо вже проводив подібну маніфестацію під гаслами «Ні третій світовій!», «Виходимо з НАТО» та «Ні постачанням зброї Україні». Захід був активно розтиражований росЗМІ», – нагадало видання.

Зазначається, що іншим організатором антиукраїнських протестів, які відбудуться 19 березня у Тулузі та 04 квітня біля штаб-квартири НАТО у Брюсселі, є керівник організації «Русофони Піренеїв», 39-річна громадянка Франції та Росії Ганна Новікова.

«Учасники вимагатимуть від французьких та європейських політиків взяти до уваги їхню електронну петицію на сайті французького парламенту про скасовування введених санкцій проти Росії», – пише видання.

Як повідомляє видання, у демонстраціях консолідованих проросійських сил під гаслом #StopKillingDonbass і проти постачання зброї Україні планують взяти участь особи, які раніше як журналісти й спостерігачі перебували на тимчасово окупованих територіях України й висвітлювали події на користь РФ.