Німеччина готова заарештувати Путіна на своїй території

Німеччина буде зобов’язана затримати Володимира Путіна у разі появи на території країни на виконання рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт президента РФ

Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марк Бушман, повідомляє Die Zeit.

«Я очікую, що Міжнародний кримінальний суд швидко зв’яжеться з Інтерполом, а також із державами-учасницями та попросить їх про виконання вимоги. Потім Німеччина буде зобов’язана заарештувати президента Путіна, коли він в’їде на німецьку територію та передати його МКС», — розповів Бушман.

Він наголосив, що Німеччина виконає вимогу МКС, якщо «нога Путіна ступить на територію Німеччини», тому що країна підкоряється юрисдикції суду.